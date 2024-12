Lucca Talent Garden: corsi gratuiti per giovani con Regione Toscana e Zefiro

Dalla panificazione sostenibile al montaggio di videoclip musicali, dall’uso dell’intelligenza artificiale per la creatività ai podcast: nasce Lucca Talent Garden, un progetto formativo innovativo rivolto ai giovani tra i 18 e i 34 anni che studiano o sono inoccupati. Finanziato dalla Regione Toscana, con Zefiro Agenzia Formativa come capofila e il Comune di Lucca come partner istituzionale, l’iniziativa punta a sviluppare competenze utili per il mondo del lavoro e a riattivare chi si trova in una fase di stallo.

Con 23 corsi gratuiti e 3 percorsi di orientamento, il progetto prevede un totale di 276 partecipanti, suddivisi in gruppi di 12 per corso e 9 per i percorsi di orientamento. I corsi, della durata compresa tra le 50 e le 80 ore, si dividono in 8 percorsi per coltivare competenze specifiche, come l’animazione nei giochi da tavolo, la grafica per i social, o la mixology sostenibile. 15 corsi pratici, che spaziano dalla cucina creativa alla narrazione di viaggi, passando per la produzione musicale e il cucito creativo.

Presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti dagli assessori Moreno Bruni, Cristina Consani e Simona Tesfaterrata insieme a Mirco Trielli di Zefiro agenzia formativa, e i partner del progetto, Lucca Talent Garden nasce per rispondere alle esigenze formative del territorio. Grazie al supporto di soggetti come Informagiovani, che ha raccolto le richieste dei giovani, e realtà formative quali Per-Corso, Bogus e Odissea, i corsi mirano a fornire competenze pratiche e innovative. Tra i temi trattati: public speaking, scrittura creativa con AI, riciclo creativo della carta e persino il design di app. L’obiettivo non è solo formare i partecipanti, ma anche favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

I partecipanti riceveranno un’indennità di frequenza di 3,50 euro per ogni ora di formazione, fino a un massimo di 250 euro per allievo. Per attività che prevedono il coinvolgimento giornaliero dell’allievo per più di 6 ore al giorno è previsto un buono pasto di 7 euro. I corsisti verranno rimborsati solo se completano il corso (75% delle presenze) e solo per il primo corso frequentato. È previsto anche il rimborso dei mezzi pubblici utilizzati dai corsisti che dovranno spostarsi fuori comune di residenza per frequentare l’attività e che hanno un reddito Isee non superiore a 20mila euro. Ai giovani stranieri è richiesto il permesso di soggiorno e livello d’italiano A2 (attestato CPIA) oppure dovranno fare un test di ammissione.

Tutti i corsi saranno presentati durante un evento pubblico, in programma sabato 14 dicembre alle 18 al Mercato del Carmine. Sarà l’occasione per conoscere i docenti, provare alcune attività e ricevere informazioni utili. L’evento, che prevede un buffet e un DJ set con Emanuele Perna, è gratuito, ma è necessario iscriversi tramite i siti www.luccagiovane.it o www.zefiroformazione.it.

Le iscrizioni ai corsi sono già aperte e possono essere effettuate tramite i siti indicati o rivolgendosi direttamente all’Informagiovani di via delle Trombe o all’Agenzia formativa Zefiro di via Carlo del Prete. Per informazioni: 3442270525- Zefiro. Lucca Talent Garden si presenta come un progetto ambizioso, in grado di valorizzare le potenzialità dei giovani e offrire loro strumenti concreti per costruire il proprio futuro.