Lucca si intreccia. Ombrelli aperti contro le violenze. Sfilata in centro

LUCCA

Una miriade di eventi, in città e provincia, per inviare un messaggio chiaro e univoco: stop alla violenza contro le donne. In città sarà distesa di ombrelli per mettersi al riparo dalle atrocità di maltrattamenti e femminicidi. Tantissimi ombrelli, rossi e bianchi si apriranno stamani (partenza alle 10 da piazza San Michele) , con “Lucca si intreccia”, l’evento di sensibilizzazione organizzato da Croce Verde Lucca, Centro Antiviolenza Luna e Auser Filo d’Argento Lucca, con il supporto di scuole, istituzioni e associazioni del territorio.

La Provincia illumina di rosso il Ponte di Rivangaio e si rivolge alle scuole. Martedì (dalle 9 alle 12) in Sala Tobino a Palazzo Ducale la performance teatrale - riservata agli istituti superiori del territorio provinciale - sul tema della violenza e dell’impunità "Forte come un giunco ... Abbiamo tutte la stessa storia" insieme all’Associazione Aedo. La stessa rappresentazione sarà replicata il 30 novembre con lo stesso orario, sempre in Sala Tobino aperta a tutta la cittadinanza.

Forza Italia lancia “Mai sole“, stamani alle 10.30 alla Casa del Boia. Ospite speciale l’onorevole Rita Dalla Chiesa, membro della Commissione bicamerale sul Femminicidio. A Porcari stasera alle 17 inaugurazione dell’albero di Natale fatto con le mattonelle di uncinetto, in piazza Felice Orsi. L’iniziativa Natale in Arte per la parità di genere è delle commissioni pari opportunità del Comune di Porcari e della Provincia. In programma anche un flashmob allo stadio di Marlia realizzato da associazioni del territorio e l’inaugurazione di una ‘panchina rossa’ nello spazio antistante il mercato di Marlia (giovedì 30 alle 11). Il Flashmob ‘Insieme contro ogni violenza’, promosso in collaborazione con associazione Telia, associazione sportiva Folgor Marlia e associazione ’Estatissima’, si svolgerà domani alle 16.30 e vedrà la partecipazione di associazioni e cittadini che realizzeranno una coreografia per di ‘no’ alla violenza di genere.

Ad Altopascio Il programma della giornata di oggi prende il via con la 1° Woman in Run, la marcia ludico motoria ricreativa contro la violenza di genere. Il ritrovo per la camminata è alle 14 in piazza Vittorio Emanuele. Il pomeriggio prosegue, dalle 16 alle 19, allo Spazio Giovani, in via Fratelli Rosselli 18, con “La forza di un Nodo”, il tavolo di discussione tematico per ragazzi, ragazze e adulti. Sul tema Cna Impresa Donna Lucca organizza un’importante iniziativa che si svolgerà il primo dicembre alle 17 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, promossa da Annamaria Frigo, presidente Cna Impresa Donna, cui saranno presenti le parlamentari del territorio.

L.S.