Lucca sbarca ancora una volta in tv Domenica protagonista su “Melaverde“

Alla scoperta di una Lucca insolita, del suo verde a pochi passi dalla città, delle tradizioni e dei sapori che rendono affascinante territorio. Domenica alle 11.50 su Canale 5 andrà in onda la puntata di “Melaverde“ dedicata alla città di Lucca ed al territorio circostante. Si parte dal Parco fluviale: dalla terrazza Petroni all’anello di 11 chilometri sulle rive del Serchio da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, per quello che sarà il filo conduttore del viaggio televisivo guidato dalla conduttrice Ellen Hidding, che racconta le tradizioni e le eccellenze del Bel Paese. "Una vetrina nazionale di assoluto livello per Lucca - commenta l’assessore al Turismo, Remo Santini - . Siamo orgogliosi di aver collaborato con la redazione di uno dei programmi tv di maggior rilievo per il settore turistico, che ha selezionato la nostra città per un approfondimento esclusivo che darà ulteriore lustro e visibilità a tutto il territorio. Un ringraziamento speciale a tutti i soggetti protagonisti della puntata. Questo risultato è il frutto di un attento e costante lavoro dell’ufficio turismo che sta dedicando maggiore attenzione e risorse ai rapporti con i media nazionali e internazionali".