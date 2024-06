Lucca, Da Prato (FdI): “Spero che Salis si dimetta, la sua elezione è un lutto per la politica”

Lucca, 12 giugno 2024 – ”Mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero 60 secondi, per l’elezione della Salis alle Europee”. E’ scoppiata la polemica a Lucca dopo le parole pronunciate in sede di consiglio comunale dalla consigliera di FdI Laura Da Prato. Parole, quelle della consigliera del partito di Giorgia Meloni, che in poche ore hanno fatto il giro del web, finendo addirittura in prima pagina sulle più note testate nazionali. E se in pochi minuti queste parole hanno fatto il giro d’Italia, è arrivata prontamente anche la risposta della consigliera.

"Mai avrei creduto di raggiungere tanta popolarità per una esternazione, evidentemente 'politicamente provocatoria' come quella che ho espresso ieri sera nel Consiglio comunale di Lucca, quando ho chiesto al presidente di fare un minuto di silenzio per l’elezione della Sig.ra Ilaria Salis al Parlamento Europeo – spiega Da Prato -. E’ evidente che tale risonanza mediatica è stata garantita dai rappresentati di centro sinistra, minoranza del Consiglio Comunale di Lucca, che non hanno ovviamente potuto controbattere nel merito, e che anzi ringrazio per avermi fornito l’occasione di approfondire e fare chiarezza. La mia amarezza, e il profondo sconcerto, nasce ieri sera, poco prima di andare in aula, quando ascolto riportate da un giornalista le parole del padre della Salis, che lamenta i lunghi tempi di rilascio e il rischio che la figlia potrebbe non presenziare alla prima seduta del Paramento. Lì ho provato un profondo senso di vergogna, che non ho potuto trattenere. Non avrei creduto di dover citare “il mondo al contrario”, ma devo ammettere che non c’è espressione che calzi di più nel merito”.

"L’elezione della Salis è l’espressione più potente di questo titolo. E’ certamente un mondo al contrario quello di chi decide di candidare una persona già condannata ed al momento detenuta, la cui vita personale parla per lei, i cui comportamenti sono noti a tutti, nessuno escluso. Tra l’altro dichiaratamente anarchica. Sì, credo che ci sia bisogno di 1 minuto di silenzio, perché nel “silenzio” è rimasto tutto quel centro sinistra che si riempie la bocca di etica morale, e che condanna tutti a prescindere, anche solo sulla base della gogna e del sospetto. A quel centro sinistra, che candida prima Soumahoro e poi la Salis, per arrivare alla quota di sbarramento. A quel centro sinistra del merito e dell’ascolto della base e del territorio, che candida e fa eleggere una persona nota al grande pubblico per le note vicende, senza competenze né meriti conquistati nemmeno nel partito, che quindi sbatte fuori tutti in uno colpo solo, senza nemmeno la foto sul santino elettorale (sorrido) , colleghi e compagni che avrebbero forse coltivato aspirazioni e collezionato meriti per candidarsi e che da anni, forse, aspettavano con lealtà e fiducia il loro turno".

" Certo che servirebbe un minuto di silenzio, e forse non basta, per analizzare dove siamo arrivati, per capire le ragioni di tanta “sconsiderata audacia” (per usare un eufemismo), per comprendere come si possa così pubblicamente (e nel silenzio) riuscire con una sola mossa ad annientate completamente il senso della politica, del suo stesso ruolo e scopo, e delle istituzioni. E certo che è un “lutto”. E’ il lutto della politica seria e appassionata, della politica di chi crede nella sincerità degli intenti, in uno scopo superiore, della politica dei militanti, di chi si impegna nel quotidiano e spesso non ha uno spazio, né un trafiletto sul giornale, e non certo quella dell’ipocrisia. Sarò un’inguaribile romantica, ma spero ancora che la Salis, che sembrerebbe l’appassionata anarchica che non crede nelle istituzioni, possa dimostrare a tutti la sua fede e si dimetta da quell’incarico che non e le fa onore. In ogni caso, credo che tutti quanti oggi, dovremmo fare un minuto di silenzio, sperando che alla fine, ci si possa svegliare dall’incubo".

Giulia Prete