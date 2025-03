Lucca sale sui pedali. Tre trofei in attesa della ‘tappa rosa’

Parte con un poker la stagione agonistica del ciclismo a Lucca che vedrà per il prossimo 23 marzo ben quattro gare di livello che saranno uno dei ricchi antipasti in vista della tappa del Giro d’Italia. Ieri mattina, nell’info point Mura, sono stati annunciati il Trofeo Torre Guinigi (con due distinte gare per età), la Coppa Cei e il Giro della Questura. Erano presenti l’assessore allo sport Fabio Barsanti, il presidente provinciale della Fci Pierluigi Castellani e dagli organizzatori Gabriele Matteucci presidente di Gs Capannori, Paolo Pagni di Tuscany Legend e Giuseppe Tomei presidente della società sportiva Giuseppe Cei.

"Il 23 marzo Monte San Quirico sarà il traguardo di tre grandi eventi ciclistici trasformando Lucca in uno dei poli del ciclismo giovanile nazionale – ha spiegato Barsanti – i tre eventi inaugurano una stagione agonistica speciale che ci condurrà il 20 maggio al Giro d’Italia".

Da sottolineare che, come spiegato Castellani, Lucca è ora la seconda a livello regionale come numero di iscritti: ben 1200 con 43 società attive e tanti iniziative in cantiere. Il programma è destinato a cominciare con il Trofeo Torre Guinigi da Monte San Quirico con circuiti su via di Camaiore, via della chiesa di Mutigliano, via delle Foreste, via per pieve Santo Stefano, via dei Borelli, via di Sant’Alessio, ore 9 partenza esordienti primo anno, ore 10 partenza esordienti secondo anno (ragazzi di 13 e 14 anni).

"Ci attendiamo una grande affluenza – ha spiegato Matteucci – per questo inizio di attività agonistica".

"E’ una manifestazione che tutti conoscono – ha ricordato Pagni – ma che da quest’anno diviene un vero e proprio appuntamento annuale". Infine alle 14,30 sempre da Monte San Quirico sugli stessi tracciati degli esordienti della mattina la 74esima Coppa Cei una delle gare più antiche e prestigiose per la categoria allievi.

Fabrizio Vincenti