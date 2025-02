Lucca rende omaggio a Felice Matteucci. Restaurata la lapide commemorativa

È stato inaugurato ieri il restauro della lapide commemorativa in onore di Felice Matteucci: un omaggio che la Fondazione Barsanti e Matteucci ha voluto rendere all’illustre inventore del motore a scoppio, in occasione del 217° anniversario della sua nascita. La lapide, posta nel 1932 sulla facciata di Palazzo Arnolfini, casa natale di Felice Matteucci, in Piazza del Giglio, è stata sottoposta a un intervento di manutenzione per preservarne l’integrità e la leggibilità.

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci, Maria Luisa Beconcini, l’assessore alla cultura Mia Pisano, e la Presidente del Rotary Club Lucca, Elisabetta Abela. “Felice Matteucci è stato un uomo di scienza e visione, capace di trasformare intuizione e competenza in un’innovazione che ha segnato profondamente il progresso tecnologico – così Maria Luisa Beconcini, presidente della Fondazione. – Oggi, con il restauro di questa lapide celebriamo il passato, ma rinnoviamo anche un impegno: quello di preservare e diffondere la cultura scientifica“. “Il mio plauso e quello dell’amministrazione comunale va alla passione e alla costanza della Fondazione Barsanti e Matteucci“.