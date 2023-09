“Lucca: Permessi Ztl Gratuiti per Polizia Penitenziaria”

Il personale della Polizia penitenziaria chiede permessi gratuiti per il transito nella Ztl.

"Ad oggi – scrivono i sindacati di categoria Sappe, Sinappe, Osapp, Uil p.p. al sindaco – , il personale in servizio presso la Casa Circondariale di Lucca in via San Giorgio è costretto a versare all’azienda Metro srl un importo di euro 120 annui, per poter solo transitare, con la propria auto, all’interno della ZTL e giungere al proprio posto di lavoro. Ci sembra assurdo che dipendenti, tra l’altro appartenenti alle forze dell’ordine, debbano pagare una tale cifra per poter recarsi a lavorare".

"Oltremodo, è giunta notizia della mancata erogazione di un pass da parte di Metro S.r.l, a un agente appena trasferito, poiché esauriti i posti a disposizione della Polizia Penitenziaria. Si precisa che tali vetture non verranno parcheggiate sulla viabilità intramuraria creando eventuali disagi, bensì all’interno del parcheggio dell’Istituto penitenziario, in via della Stufa. I poliziotti penitenziari sono chiamati a garantire l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario e, in casi di urgenza, sono chiamati a intervenire nel più breve tempo possibile, se non immediatamente".

"Molti di questi sono quindi disincentivati, portandoli a scegliere di raggiungere il posto di servizio a piedi. Altri invece versano questa somma per tutelare la propria incolumità, in quanto, come può ben comprendere, terminando l’orario di servizio in tarda serata o a notte fonda, non si sentono al sicuro attraversando le strade per recarsi all’esterno delle mura e salire sulla propria auto, specialmente il personale di sesso femminile. In tempi recenti, in alcune circostanze i nostri lavoratori hanno riportato danni alle auto. E non stiamo parlando di vandali generici, ma di precisi atti svolti su determinati veicoli".

"Pertanto - concludono i sindacati di categoria – riteniamo fondamentale un suo immediato intervento, portando possibilmente a quota zero l’abbonamento annuale o almeno al 50% di sconto per l’accesso delle auto degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria - come avveniva in tempi recenti - soprattutto come forma di attenzione e di sicurezza nei confronti degli agenti che svolgono un servizio di pubblica sicurezza".