Lucca, operaio ferito e bloccato in cima a un campanile: salvato dai vigili del fuoco

Lucca, 11 novembre 2024 – Un operaio che stava smontando un ponte radio, utilizzato per Lucca Comics, sulla sommità del campanile della chiesa di San Salvatore a Lucca, si è infortunato ad una gamba. Impossibilitato a scendere autonomamente per le strette scalette interne del campanile, l'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco, dapprima vincolato su barella spinale e poi posto nella barella taboga, necessaria per il successivo trasporto sull'autoscala. L'operaio è stato quindi portato a terra e affidato alle cure del personale sanitario del 118.