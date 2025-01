”Lucca Olive Oil You”. La città capitale dell’eccellenza olearia. Incontri e showcooking

Lucca e l’olio, un connubio che fa della nostra città un riferimento per la qualità dell’oro giallo. Ma questa volta, la città delle Mura ospiterà sabato e domenica la prima edizione di “Lucca Olive Oil You” un festival internazionale dedicato all’olio extravergine di oliva artigianale di eccellenza. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Accademia “Maestrod’olio” di Fausto Borella, il Grand Universe Lucca & Residences (Marriott Bonvoy), Shaner Hotel Group e la Penn State University School of Hospitality Management, e si terrà al Real Collegio, con ingresso gratuito. La città diventerà cosi la capitale dell’olio extravergine di oliva.

"Lucca Olive Oil You” celebra l’olio extravergine di oliva – si legge in una nota del Comune di Lucca – è simbolo di eccellenza del territorio, trasformando Lucca nel punto di riferimento per appassionati, operatori del settore e i migliori produttori italiani. Un evento unico nel suo genere, destinato a crescere negli anni, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’olio di qualità, il suo valore salutare e il suo potenziale di mercato internazionale. Un’occasione importante anche dal punto di vista delle relazioni : saranno infatti oltre 30 i produttori nazionali presenti all’evento, che presenteranno le loro nuove produzioni, dando ai visitatori l’opportunità di acquistare oli di altissima qualità. Il festival offrirà un’esperienza immersiva con conferenze informative, esperti e professionisti del settore, degustazioni guidate per scoprire le peculiarità delle diverse tipologie italiane, cene gourmet, dove chef, pasticcieri e artigiani del gusto esalteranno l’olio evo come ingrediente d’eccellenza. E poi musica dal vivo, mostre e momenti di networking per valorizzare l’aspetto culturale e conviviale dell’evento.

Tra gli ospiti, Giorgio Barchesi, (in arte Giorgione Orto e Cucina), volto della televisione italiana e critico enogastronomico. Inoltre, si darà il via alla collaborazione tra l’Ufficio scolastico provinciale, ministero dell’istruzione e l’Accademia Maestrod’olio”per portare nelle scuole un progetto educativo per sensibilizzare i più giovani sull’importanza di scegliere un olio di qualità.

"Lucca Olive Oil You non è solo un festival, ma una sfida culturale ed economica per il nostro territorio – affermano gli assessori Santini e Granucci - l’olio extravergine di oliva rappresenta un prodotto identitario, radicato nella tradizione toscana e lucchese, capace di raccontare al mondo una storia di eccellenza e passione; con questo evento vogliamo rendere Lucca il punto di riferimento nazionale e internazionale per produttori, appassionati e operatori del settore, con un’eccellenza che è parte integrante della nostra cultura". Si dice "fiero di essere stato scelto come coordinatore di questa kermesse" Fausto Borella che conclude: "Finalmente sia i produttori presenti, sia soprattutto tutti gli appassionati e visitatori che verranno a questo festival potranno assaggiare e scoprire decine di varietà sparse in tutto il territorio artigianale e capire che un vero olio extravergine fatto in maniera autentica ha un prezzo per l’olivicoltore e deve essere pagato in modo giusto".