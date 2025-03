E quest’anno anche Lucca ha reso omaggio all’olio lucchese e non solo con la manifestazione “Lucca Olive Oil You“ ideata dal maestro d’olio, Fausto Borella, e che per due giorni, 1 e 2 febbraio, ha trasformato il Real Collegio nella capitale dell’olio di qualità. Oltre 60 etichette di 33 tra i migliori produttori italiani per conoscere il re della cucina tricolore, tra degustazioni guidate, cene esclusive, convegni e approfondimenti.

Secondo Borella si è trattato ”di punto di partenza di un interessante e ambizioso percorso e in quest’ottica l’Extravergine, anima e cuore di questo territorio, si pone come uno dei driver principali per la promozione della città“.