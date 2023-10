“Lucca non è un fumetto“. Irrompe la sigla Comics

Lucca Comics & Games mette le ali e diventa musica. È infatti appena uscita la nuova canzoncina di Lucca Comics & Games di Massimiliano Poggi (https:youtu.beijS_Z3x8AYc?si=qbm8WsMNBuBMVClz), frutto di un’idea che viene dalla community.

Dopo lo straordinario successo collezionato con la precedente, del 2012, questa sigla si concentra sull’unicità dell’esperienza della città-festival, da vivere insieme agli amici e ai propri beniamini. Un condensato di immagini, odori, amori, code e storia di questo festival rivive sulle note della canzone e nel video, ideati e realizzati da Massimiliano Poggi a partire da un braccialetto. "Da sempre legato visceralmente alla fiera di Lucca Comics & Games e all’atmosfera magica che conferisce alla città, ho più volte sentito la necessità di divulgare questo mio sentimento anche attraverso le canzoni - spiega Poggi - nelle quali ho cercato con ironia di mescolare l’elogio alla critica. Questa volta ho voluto mettere in luce un aspetto che ancora non avevo considerato, ovvero il motivo per cui fra tante fiere del fumetto in Italia, decisamente meno “impegnative”, quella di Lucca sia, ancora oggi, la più amata. Credo che la risposta sia legata all’esperienza totalizzante che proviamo quando viviamo a Lucca per qualche giorno. Per 5 giorni l’anno, Lucca si trasforma e diventa il posto più magico del mondo, capace di concentrare un sacco di passioni differenti in un unico luogo". La canzone è stata prodotta con il fondamentale aiuto di Matteo Lorenzetti con il quale Massimiliano Poggi ha già collaborato in passato, e di Daniele Addabbo che ha creato gran parte dei suoni mixandoli alla perfezione.

"Fra le tante ispirazioni che mi hanno spinto a scrivere questo testo - aggiunge Poggi - c’è una fotografia scattata dal mio caro amico fotografo Marco Nardi durante un vecchio Lucca Comics. Raffigura un braccialetto della fiera, uno tra i tanti caduti per terra l’ultimo giorno. Quel braccialetto mi si è rivelato come un contenitore di, non una ma, decine di migliaia di storie di persone che hanno condiviso giorni faticosi, affrontato intemperie, lunghe camminate, ma che hanno vissuto un’avventura indimenticabile a Lucca. Tant’è che ho scelto di omaggiare quella foto realizzando un’inquadratura molto simile anche nel videoclip della canzone".