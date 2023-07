Lucca Jazz Donna, torna la rassegna Tre concerti per la prima serata

La magia del jazz anima Real Collegio con i tre concerti della prima serata della 19ª edizione di Lucca Jazz Donna, che si terrà giovedì 20 luglio alle 21.15 nel chiostro di Santa Caterina. Il primo concerto della serata è affidato a una giovanissima stella, Teresa Morici. Dopo di lei saliranno sul palco Federica Cerizza, pianista raffinata e capace di sorprendenti contaminazioni, e Chiara Pancaldi, notevolissima cantante jazz. La serata sarà presentata da Michela Panigada.

Teresa Morici ha solo 11 anni e talento da vendere, come cantante, attrice e performer. Ha già collezionato una serie di esperienze professionali di livello come la presenza su Canale 5 alla trasmissione televisiva “All together now kids” nel dicembre 2021, la partecipazione a “Rapunzel il musical” e la partecipazione al film “Flaminia” per la regia di Michela Giroud, di prossima uscita nella sale italiane. Giovedì la giovanissima artista lucchese si esibirà assieme a una band formata da ragazzi che frequentano o hanno frequentato il Liceo Artistico Musicale “Passaglia” di Lucca: Simone Granaiola alla batteria, Stefano Gregori e Gabriele Natali alle chitarre, Gabriele Sgandurra al basso e Sebastiano Bertolacci al pianoforte.

Federica Cerizza porta a Lucca il suo tour “Casa”, con cui presenta al grande pubblico il progetto per pianoforte solo, inciso per Filibusta Records. Il concerto sarà un inno all’improvvisazione, tra jazz e musica classica, passando anche da alcune atmosfere del rock progressive. Con questo disco di esordio, Cerizza ha vinto il terzo premio del concorso Forum Live Jazz di Riolo Terme (RA) e il primo premio assoluto del Petrichor International Music Competition nella categoria improvvisazione. Chiara Pancaldi arriva a Lucca con il progetto “One finger snap” e uno strepitoso quintetto, capitanato dal sassofonista Marco Postacchini e composto da Gabriele Pesaresi al contrabbasso e basso elettrico, Stefano Paolini alla batteria, Emanuele Evangelista al pianoforte e Matteo Paggi al trombone. In programma alcuni celebri brani jazz e latin jazz, arrangiati da Postacchini e arricchiti dalla bella voce della Pancaldi. Il disco “One finger snap” è stato inciso per l’etichetta Alfa Music.

L’ingresso è libero e gratuito. Durante la serata verranno raccolte offerte a favore del centro antiviolenza Luna. Lucca Jazz Donna è un progetto del Circolo Lucca Jazz, realizzato con il sostegno di Provincia e Comune di Lucca, Comune di Capannori, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Regione Toscana. Il calendario completo dei concerti su www.luccajazzdonna.it.