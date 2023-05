Lucca in Mente piace Si pensa già a fare il bis

Oltre mille persone hanno partecipato agli eventi che hanno scandito le cinque giornate della terza edizione di “Lucca in Mente”. Un successo che è stato connotato da sale gremite, momenti di confronto e di riflessione collettiva su temi come la fragilità psichica, l’evoluzione della società con le sue nuove sfide, la violenza e la felicità.

“Siamo entusiasti di questa terza edizione, che ha catalizzato un pubblico sempre maggiore e sempre più attento. Ringraziamo la Regione Toscana e il Comune di Lucca, nonché la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che hanno creduto nel progetto della Fondazione BRF Onlus e ci hanno permesso di alimentarlo per farlo diventare una realtà consolidata a livello regionale”, spiegano Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, direttori artistici dell’evento.

Da Lamberto Maffei a Gianluigi Nuzzi, da Angela Terzani a Stefano Nazzi e Giorgio Manzi, il festival “Lucca in Mente” ha intercettato i temi del presente, aprendo la discussione ad archetipi del nostro tempo e a spunti di riflessione originali.

“Tante iniziative per una platea sempre piena. Siamo molto contenti di questa edizione e considerata l’affluenza di pubblico, speriamo che il Festival possa trovare un luogo più capiente per dare a tutti la possibilità di partecipare”, commenta il vicesindaco Giovanni Minniti.

“Un grande plauso per l’edizione 2023 del Festival Lucca in Mente. L’amministrazione ringrazia gli organizzatori per aver portato ospiti di rilievo che hanno fatto approcciare a tematiche importanti per la nostra società la popolazione. Siamo lieti di aver aperto una collaborazione che consentirà alla Fondazione BRF di poter pianificare anno per anno questi evento che attrae molti spettatori”, commenta l’assessore Mia Pisano.

“Abbiamo l’ambizione di diventare un punto di riferimento sui temi che ci sono cari a livello nazionale e ci auguriamo di riuscire ad avere, per le prossime edizioni, il supporto di realtà attive sul territorio. Siamo già a lavoro per la prossima edizione, che si terrà l’anno prossimo sempre nel mese di maggio, per la quale vogliamo anticipare il primo ospite: Umberto Galimberti”, concludono i due direttori artistici.

A siglare il successo della kermesse, come ogni anno, il concorso che ha coinvolto bambini e bambine delle scuole elementari, e ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori dell’intera Regione Toscana: i primi hanno realizzato disegni relativi al loro modo di vivere emozioni e fragilità; i secondi invece saggi brevi e poesie. A vincere i premi per i disegni: Pietro Manfredini, Francesca Sargentini, Azzurra Iole Fruzzetti. Per i testi: Beatrice Benincasa, Valentino Lanzafame, Eva Bravi.

Gli incontri si potranno rivedere su NoiTv a giugno e in podcast.