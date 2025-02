“Lucca in maschera“. Laser show al Caffè delle Mura. Occhi puntati sul week end

Anche i raggi laser, un suggestivo spettacolo di luci e musica sulle Mura per allietare la giornata di carnevale in centro di “Lucca in Maschera“. E’ quanto andato in scena ieri sera nel piazzale del Caffè delle Mura. Un Laser show con effetti 3D, un sorprendente spettacolo di luci e musica che ha attirato gente di ogni età, incuriosita dalle luci colorate.

Sabato “Lucca in Maschera“ aveva già riservato tante sorprese per bambini in piazza San Michele con giochi e animazione, mentre in serata piazza Anfiteatro si era a sua volta illuminata in chiave carnevalesca grazie a una suggestiva proiezione su tutto il perimetro degli edifici.

Adesso occhi puntati sul prossimo week end, quando “Lucca in Maschera“ raggiungerà il suo culmine. Sabato 22 febbraio dalle 21 in Anfiteatro, il concerto di Ivana Spagna per la prima volta a Lucca con i suoi più grandi successi e, a seguire, DJ set con Steve Martin. Dalle 19 Allegra Baccanata! in corso Garibaldi con vari dj. In piazza Antelminelli al Caffè 11.11 sarà protagonista il gruppo I Guerrieri della Notte.

Domenica 23 la grande sfilata delle maschere sulle Mura e nelle piazze del centro storico a partire dalle 15.