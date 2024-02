Lucca in Maschera. Arriva lo show dei PanPers

“Lucca in Maschera“: conto alla rovescia per lo spettacolo dei PanPers in piazza Anfiteatro. Dopo lo straordinario successo delle sfilate e delle iniziative di domenica scorsa, sabato prossimo 17 febbraio, arriva il grande show che vedrà protagonista anche la musica del dj Steve Martin. In Corso Garibaldi e Piazza Antelminelli, invece, maschere e intrattenimenti con l’Allegra Baccanata.

Mentre le installazioni di Lucca in Maschera, dopo il successo della sfilata, continuano ad attirare cittadini e turisti in centro storico (in particolare la grande tigre nel Loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele e i Rolling Stones in piazza Napoleone) per uno scatto speciale, si avvicina anche lo spettacolo gratuito che avrà luogo sabato 17 febbraio a partire dalle ore 21 in Piazza Anfiteatro.

I protagonisti della serata saranno i PanPers, duo comico di cabarettisti e attori tra i più in voga del momento e mattatori assoluti nell’ultima edizione di Zelig, su Canale 5. Esplosi con la trasmissione Colorado, i due sono divenuti negli ultimi anni delle vere e proprie icone social per le nuove generazioni e non solo, con oltre 3 milioni di followers complessivi tra i vari canali digitali. A seguire la musica di Steve Martin per un dj set trasversale, che farà ballare e divertire grandi e piccini.

Sempre sabato 17 febbraio, in tutto il centro storico è in programma il ritorno delll’Allegra Baccanata, con le attività e i locali della città, uniti e coordinati da Confcommercio, che animeranno la serata con maschere e intrattenimenti sorprendenti. Le zone coinvolte saranno Corso Garibaldi e Piazza Antelminelli, per quella che si preannuncia una serata divertente e coinvolgente per tutta la città.

“Lucca in Maschera“ è il contenitore di eventi legati al Carnevale ideato e organizzato dal Comune di Lucca e giunto quest’anno alla seconda edizione, con un deciso incremento di presenze in città anche da parte di turisti, inconsueto per il periodo.