"LUCCA: Hiro Mashima, Maestro Manga, ospite ai Comics di Lucca 2023"

La notizia, ora, è certa. Hiro Mashima per la prima volta in Italia,

sarà tra gli ospiti di punta di Lucca Comics & Games 2023. Durante una diretta live dal quartier generale del festival toscano, è stata infatti annunciata la presenza del Maestro, autore di best seller come Fairy Tail, Rave – The Groove Adventure ed Edens Zero. Il mangaka Mashima sarà dunque in città dal primo al 4 novembre e si concederà ai propri fan anche per i firmacopie. Numerose le novità editoriali annunciate dall’editore in vista della visita del grande Maestro in Italia. Vediamole.

Rave – The Groove Adventure, manga d’esordio di Mashima pubblicato da Star Comics a partire da aprile 2004, sarà disponibile in una nuova edizione, il cui primo numero sarà distribuito anche in edizione variant cover a tiratura limitata. E in tema di variant cover, saranno previste anche per i primi volumi della serie più famosa di Hiro Mashima, Fairy Tail, e di quella più recente, Edens Zero. Di quest’ultima Star Comics proporrà anche uno Starter Pack contenente i volumi da 1 a 4, perfetto per chi ancora non conosce questa avvincente epopea fantascientifica. Non ultimo, Star Comics pubblicherà il volume autoconclusivo Mashima Hero’s, uno scoppiettante crossover che unisce in un’unica avventura i personaggi più amati delle sue tre serie principali: Rave, Fairy Tail ed Edens Zero. Mashima è stato anche insignito dell’International Spotlight Award agli Harvey Awards del 2017, e del Fauve Special Award al festival di Angoulême del 2018, dove gli sono stati anche dedicati una mostra e numerosi eventi.