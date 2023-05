Lucca Half Marathon dei record “Overbooking e nessuna critica Ora scaldiamo i muscoli per la 5K“

Traguardo raggiunto e superato con grandissimo slancio. Non solo quello varcato per primo assoluto da Cristian Ciobanu, vincitore dell’ottava Lucca Half Marathon che si è disputata domenica. Ma anche quello che si erano fissati gli organizzatori: l’obiettivo di mille partecipanti è stato battuto quindici giorni prima della corsa competitiva, quando gli organizzatori hanno addirittura dovuto bloccare le iscrizioni già schizzate a quota 1.250, fatto senza precedenti.

“Davvero non ci aspettavamo tanto, è stata una giornata bellissima – commenta Francesco Rosi, presidente Asd Lucca Marathon –. Stiamo ancora raccogliendo con immenso piacere feedback positivi non solo dei concorrenti ma anche dei cittadini che elogiano l’organizzazione e la pulizia. E’ il primo anno che, ad oggi, dita incrociate, non riceviamo critiche. Per la prima volta nella storia della mezza maratona abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni 15 giorni prima della partenza, perchè altrimenti avremmo rischiato qualche problema ai ristori. Anche il superplus di partecipanti rispetto al previsto ci ha indotto a provvedere a forniture aggiuntive ma alla fine tutto è andato per il meglio“.

Per la prima volta c’è stata anche una lista di attesa, con candidati che hanno rimpiazzato le defezioni dell’ultimo momento. Un’edizione spaziale, che ha fatto il paio con la Lucchesina (700 iscritti) e che spalanca le porte a una Half Marathon 2024 senza freni? “E’ probabile che dovremo ritarare il tutto, ma è presto per pensarci, oggi ci godiamo la grande festa“, sottolinea Rosi. Impossibile non guardare con entusiasmo anche al prossimo appuntamento, la 5K “giro di mura a tutta” che si svolgerà il 21 giugno.

Una competizione in cui, ognuno con il proprio passo, si misurano ogni sera gli atleti lucchesi impegnati nei classici giri di Mura. Il percorso di gara consisterà infatti in un giro completo delle Mura più un breve tratto finale per arrivare alla distanza complessiva di 5 km. La particolarità di questa corsa è il rilevamento tramite chip dei tempi al transito del giro, posto di fronte al Caffè delle Mura, misurato in 4.223 metri (la lunghezza di un “giro di Mura” e anche un decimo della lunghezza della maratona). La gara è valida per il Criterium Podistico Toscano. E il conto alla rovescia è già scattato.

