"LUCCA: Futura ridefinisce il tissue con la nuova linea Andromeda 3"

Un livello di automazione senza precedenti per riscrivere il domani: Futura Spa presenta l’anteprima di Andromeda 3, la nuova linea di produzione, frutto di leader nel settore del tissue che ridefinisce il processo del converting.

La presentazione è avvenuta Mercoledì 11 ottobre, in occasione dell’apertura del Miac, la mostra internazionale dell’industria cartaria, di fronte a colleghi, tecnici, professionisti e clienti: un’anteprima live che arriva a conclusione di un progetto triennale guidato da Fabio Perini e dal team tecnico di Futura Lab, il dipartimento di ricerca e sviluppo separato dell’azienda, dove tecnici esperti, ricercatori e giovani apprendisti danno forma al futuro della trasformazione del tissue in Italia e nel mondo.

“Andromeda 3 è il risultato di un progetto mirato a Greenfield per ottenere il minor costo di trasformazione possibile, la migliore qualità del prodotto finito e il massimo livello di sicurezza per il personale”, ha affermato Perini. Al centro di questa tecnologia innovativa c’è un livello di automazione inedito, nel quale le attività più manuali di un operatore vengono sostituite dal ruolo gestionale di un supervisore di linea.

La linea pilota Andromeda 3 rimarrà disponibile per dimostrazioni ai clienti per i prossimi 12 mesi e oltre, attirando in Futura Lab visitatori da tutto il mondo.