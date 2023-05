“Lucca for Social Arts“ Piccolo festival indipendente

Creatività, comunicazione, inclusione. Queste sono le parole chiave di “Lucca for Social Arts Festival“, piccolo festival indipendente che debutta sabato 27 e domenica 28 maggio. Laboratori di cucina creativa per bambini pensati per sviluppare il pensiero divergente; approfondimenti sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), ovvero l’insieme di strumenti e tecniche che permette di comunicare a persone che non possono esprimersi verbalmente, per patologie e deficit cognitivi; un viaggio per scoprire come è cambiata la vita di sette vincitori del Premio Nobel, onorificenza prestigiosa ma “ingombrante” sul piano umano e professionale; la presentazione del progetto “Pascoli Contemporaneo”, una serie di cortometraggi che racconta attraverso quattro poesie di Giovanni Pascoli alcune attività organizzate con persone con disabilità dalla Fraternita di Misericordia di Corsagna e dalla Cooperativa Sociale La Tela di Penelope di Lucca.

Il festival, che si terrà nei pomeriggi del 27 e 28 maggio alla casermetta San Regolo, è promosso da Artespressa, associazione di promozione sociale, nata nel 2019 per promuovere l’inclusione attraverso la creatività. In questi primi anni di attività, Artespressa ha già proposto eventi e iniziative mirate a evidenziare i benefici delle attività artistico-espressive sul singolo e sulla collettività, producendo cortometraggi, promuovendo concorsi di fumetto (NarraAzioni, 2022), laboratori per bambini, presentazioni di libri, proiezioni, rappresentazioni teatrali e attività editoriali.

Ideatori e curatori del festival sono Antonio De Rosa e Stefania Riefolo. Nel dettaglio il programma prevede Food & Fantasy, laboratori di cucina creativa per i bambini dai 3 ai 10 anni (sabato e domenica, dalle 14:30 alle 16:30), pensati per sviluppare la creatività e imparare a rapportarsi con il cibo divertendosi. I laboratori sono curati da Food Family Hub. Sabato e domenica alle 17, due approfondimenti sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa con la partecipazione di Michela Silvestri, psicologa per l’infanzia, la genitorialità, l’adolescenza e la disabilità. Conduce Michela Panigada.

Ma gli appuntamenti sono moltissimi: si consiglia di consultare il programma dettagliato su www.artespressa.com. “Lucca for Social Arts Festival“ gode del patrocinio di Provincia e Cesvot e ha il sostegno del Comune (Vivi Lucca 2023) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’ingresso è libero e gratuito. È consigliato prenotare scrivendo a: [email protected]