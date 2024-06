Lucca Fashion Weekend: via dei Fossi diventa la nostra via della Seta

Lucca, 29 giugno 2024 – La ‘Via della Seta’ rinasce in via dei Fossi. Ha preso il via, nella mattinata di ieri il Lucca Fashion Weekend con l’inaugurazione del progetto dedicato alla suggestiva strada nel cuore di Lucca.

La manifestazione, dedicata interamente alla moda, ha scelto di far rivivere la storica Via dei Fossi, un tempo cuore pulsante delle botteghe di artigiani specializzati nella lavorazione della seta.

La cerimonia d’apertura ha visto la partecipazione dei proprietari dei fondi in disuso, che hanno generosamente messo a disposizione i locali, e dell’associazione delle Tessitrici Lucchesi, che organizzeranno laboratori e dimostrazioni.

L’artista Francesco Zavattari ha curato un allestimento con fili di seta e giochi di luci, trasformando la via in un percorso interattivo dove materia e luce si fondono.

"Con la mia creazione, - racconta Zavattari - ho voluto richiamare a quel momento in cui il baco da seta inizia a filare il proprio bozzolo. Quindi ricreo il concetto del ‘salire al bosco’ con fogliame che rimanda alle foglie del gelso. La prima è una filatura grezza, che uscendo fuori diventa materia nobile. E’ questo il concetto: come accadeva in passato, la materia grezza creata dal baco veniva trasformata in pura seta e lavorata su queste vie".

L’iniziativa non solo celebra un importante periodo storico del commercio lucchese, ma rappresenta anche un ponte tra tradizione e innovazione, che magari potrebbe tornare a far splendere la storica via.

Francesco Zavattari, art designer di origini lucchesi, è stato protagonista anche della serata d’apertura dell’evento, tenutasi giovedì all’Antico Caffè delle Mura.

Si è esibito in un’esibizione live dove ha dipinto una delle sue opere direttamente sul posto, opera che è stata poi suddivisa in 40 parti vendute al simbolico prezzo di 30 euro ciascuna. Il ricavato è stato devoluto al centro contro la violenza di genere Luna, sottolineando l’impegno sociale dell’evento.

Il programma per la seconda giornata di oggi del Lucca Fashion Weekend propone diverse attività e istallazioni.

A partire dalle 10.30 si svolgerà Artisanal Crossroad, un itinerario tra storici atelier e laboratori artigianali del centro storico, dove sarà possibile scoprire brand di moda indipendente Made in Italy. Alle 17, al Caffè Santa Zita l’incontro "Anime Fashion: Dialogo tra Comics, Manga e Moda", organizzato da Lucca Crea e TheSign Comics & Art Academy di Firenze, con esperti del settore.

Inoltre, dalle 10 alle 19 alla Fondazione Banca del Monte, continuerà il Barbie Show, che espone la storica collezione di Barbie di Renata Frediani, con bambole risalenti al periodo 1959-1980.

Re. Graz.