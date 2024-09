Lucca Effetto Cinema. Stasera il centro diventa un unico e grande set

Lucca Effetto Cinema, undiceesima edizione: dalle ore 19 e fino all’una, oggi il centro storico della città diventerà un palcoscenico a cielo aperto, sotto la direzione artistica di Irene Passaglia. L’evento vedrà 40 esercizi pubblici e 20 compagnie teatrali e di danza animare la città con performance ispirate a celebri film, creando atmosfere uniche nelle varie aree tematiche. La novità di quest’anno è l’Estemporanea di Pittura “Entra in scena!”, dove artisti dipingeranno scene iconiche del cinema in tempo reale.

Organizzato in collaborazione con il Comune di Lucca e la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Lucca Effetto Cinema avrà il suo Main Event in piazza San Michele, alle 22: “Soundtrack live: il cinema attraverso la musica“, con la performance di Claudio Simonetti, figura di spicco nel panorama musicale e cinematografico. Simonetti, musicista, compositore, direttore d’orchestra e fondatore del gruppo progressive rock Goblin, ha composto colonne sonore iconiche per pellicole italiane e americane. In più ci sarà il djset di Obladave.

Anche quest’anno è in programma una parata: l’appuntamento è alle 21, in piazza San Frediano, per la partenza della "Wimbledon Parade". Verranno percorse – con alcune brevi soste – via Fillungo, via Roma, piazza San Michele e via Beccheria prima di arrivare in piazza Napoleone per il gran finale. "Al di là della commedia sentimentale – spiega Emanuela Gennai, animatrice dell’Associazione Don Franco Baroni – abbiamo scelto il film “Wimbledon“, diretto da Richard Loncraine, che compie esattamente 20 anni, perché ha il merito di dare valore all’amore quale molla e possiamo dire quale farmaco indispensabile per ritrovare la forza, la motivazione e lo spirito, fondamentali per portare a termine un’impresa apparentemente impossibile. Il tutto accompagnato da simpatia, educazione, rispetto delle regole sportive e buone maniere. Lo abbiamo scelto, ovviamente, anche perché questo anno 2024 ha consacrato il valore assoluto di campioni di tennis italiani come Jannik Sinner e addirittura della nostra provincia, come Jasmine Paolini".

"Ci saranno - conclude Gennai – tanti giovani tennisti lucchesi per un evento che si annuncia assolutamente da non perdere, nel segno dei tradizionali appuntamenti che la nostra Associazione Don Franco Baroni” ETS-ODV ha promosso negli anni all’interno di Lucca Effetto Cinema. Vi aspettiamo tutti, invitandovi a partecipare con un abbigliamento tennistico o comunque vestiti di bianco". All’iniziativa parteciperà anche la delegata provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel, Barbara Rossi, responsabile del Centro sport Le Vele San Donato Asd.

p. cer.