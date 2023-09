Lucca Effetto Cinema: I Locali Mascherati, le Barbie e le Performance

Trucchi, costumi, set cinematografici e grandi cult. E’ il momento di Lucca Effetto Cinema. Questa sera la città si veste a film in una serata speciale dove saranno coinvolte decine di compagnie teatrali e di danza per creare delle performance in omaggio di uno specifico film. I locali pubblici del centro storico, offrono i loro spazi e si uniscono agli spettacoli trasformandosi in set cinematografici. Abbiamo così fatto un giro in città, per sbirciare nei set, e scoprire cosa hanno in serbo per noi i rinomati locali di Lucca. All’interno della zona western, Il Barino di Giò, all’angolo di via Vittorio Veneto, ha organizzato balli e musica tipici dei film western, con un dj set che durerà fino a tarda sera. Ci presenteranno "Gli Spietati" cult del 1992 di Clint Eastwood e vincitore del Premio Oscar. Spostandoci in Piazza del Giglio, zona commedie e drama, il bar Astra ci presenta "Don Matteo" serie televisiva italiana, con Terence Hill, che spopola ad ogni stagione su Rai2. Sketch in piazza e travestimenti speciali. Trasformazione "sfumeggiante" per il bar Undiciundici in piazza duomo che metterà in scena "The Mask" il famoso film con Jim Carrey. Tanta musica in piazza per tutta la sera seguire una rappresentazione teatrale. C’è poi la "Barbie parade", iniziativa nata dalla collaborazione tra lo staff di Lucca Effetto cinema, l’Associazione "Don Franco Baroni" e l’Associazione Archimede Aps e punta a far vivere a tutti il sogno di entrare virtualmente nella scena del film preferito. La partenza la piazza Napoleone dove già alle ore 20 sarà disponibile uno stand di animazione e trucco curato da "Incanto party" di Samanta Pardini, azienda nota per l’organizzazione di eventi, intrattenimento, animazione, truccabimbi, ecc. Ci sarà anche una grande scatola di polistirolo che consentirà a tutte persone di immedesimarsi (e farsi fotografare) come una Barbie o un Ken. A partire dal primo di ottobre l’azienda prenderà il nome: "Ke Incanto".

Rebecca Graziano