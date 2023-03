Lucca e Los Angeles più vicini grazie alla lingua comune dei "Comics"

E’ terminata venerdì sera la visita della delegazione inviata dalla University of Southern California a Lucca, per conoscere da vicino lo staff di Lucca Comics & Games e avviare un dialogo a cui hanno partecipato anche il Comune di Lucca, la Regione Toscana e il Consolato Generale USA.

La delegazione, composta da Tammy Anderson (associate dean of experimental and applied learning, USC Dornsife College), Richard Fliegel (associate dean, USC Dornsife College) e Robert Gould, (director EXL LAB, USC), guidata dal presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e dal direttore generale Emanuele Vietina, ha potuto confrontarsi con il sindaco di Lucca Mario Pardini, la console generale USA Ragini Gupta e il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Ispirati dai valori che guidano le scelte dell’ormai storica manifestazione italiana, sono state gettate le basi per valutare concretamente progetti che possano unire sempre di più Lucca con Los Angeles, ma anche la Toscana con la California, all’insegna della creatività, da sempre portabandiera del "saper fare" italiano, indiscutibile patrimonio nazionale.

E da qualche tempo anche Lucca Comics & Games si è inserito a pieno titolo nell’orbita di espansione del brand "made in Italy", con uno sguardo sempre attento al futuro, per costruire nuovi ponti in grado di ampliare le opportunità di conoscenza e condivisione della più accesa community di appassionati di pop culture che ogni anno si riunisce a Lucca tra ottobre e novembre (l’edizione 2023, come noto, si terrà dall’1 al 5 novembre prossimi).

Un modo per infittire la rete di relazioni che è destinata a ridurre le distanze tra quella che è ormai il community event più importante d’Occidente e gli Stati Uniti e per costruire nuovi scenari fondati sui valori che guidano l’azione di Lucca Crea.