Lucca, due feriti nello scontro auto-moto. Il più grave è il centauro. Traffico caos a Piaggione

Lucca, 29 giugno 2024 – Una donna e un uomo sono rimasti feriti in un incidente stradale tra un’auto e una moto lungo la SS12 dell'Abetone e del Brennero all'altezza del chilometro 39,700 a Lucca, in località Piaggione.

Il traffico è rimasto bloccato per le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti seguito del sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, e per la ripulitura delle sostanze oleose sversate sul piano viabile.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento, la pulizia del piano viabile e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile