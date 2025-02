Lucca, donati 1000 euro all’associazione 'L’amore non conta i cromosomi'

Lucca, 26 febbraio 2025 - Donati 1000 euro all’associazione “L’amore non conta i cromosomi APS”. La somma è stata consegnata dal sindaco Mario Pardini, dal consigliere comunale Stefano Pierini e dal comandante dei Vigili del Fuoco di Lucca, Calogero Daidone, un assegno di 1000 euro destinato all’associazione “L’amore non conta i cromosomi APS”. La somma donata è stata raccolta in occasione della manifestazione Pompieropoli, che si è tenuta il 6 gennaio in Piazza del Giglio. Molte le associazioni e realtà territoriali che hanno voluto aderire e partecipare alla virtuosa iniziativa, oltre all’amministrazione comunale: Comando Vigili del Fuoco Lucca, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Lucca, Motoclub Lucca, Vespa Club Lucca, Associazione Amici di Barsanti e Matteucci e Memorial Giovacchini. L’associazione “L’amore non conta i cromosomi APS” si è strutturata nel tempo con scopi di solidarietà sociale, impegnandosi a fornire informazioni aggiornate sulla sindrome di Down, favorire l’inserimento scolastico, lavorativo e sociale e accompagnare le persone con questa sindrome nel loro percorso di vita, dall’infanzia all’età adulta. Oltre alla raccolta fondi durante Pompieropoli, i Vigili del Fuoco hanno realizzato un calendario in collaborazione con l’associazione, il cui ricavato è stato interamente devoluto a “L’amore non conta i cromosomi APS”, rafforzando così il legame di solidarietà tra le istituzioni e il mondo del volontariato.