Lucca Dillo in sintesi Fagnani e Botteri regine della nuova televisione "Solo una parola, grazie"

Pubblico delle grandi occasioni al Caffè delle Mura per due ospiti di altissimo livello, premiate durante il Festival della Sintesi. Giovanna Botteri, storico volto degli esteri della Rai e Francesca Fagnani, conduttrice del programma di successo ’Belve’, hanno ricevuto il premio Lucca Dillo in Sintesi, rispettivamente per il giornalismo e per la televisione. Dopo Antonio Ricci e Tullio Altan che lo hanno ricevuto lo scorso anno, in compagnia di personaggi come Lilli Gruber, Franca Leosini, Paolo Pagliaro, Vincenzo Mollica, Domenico Iannacone, Letizia Battaglia e Margherita Rimi, Botteri e Fagnani entrano nell’albo d’oro dei vincitori di un premio dedicato alle brevità intelligenti, nato in seno al Festival che da otto anni si tiene a Lucca. A Giovanna Botteri, giornalista della Rai, corrispondente dagli Stati Uniti fino al 2019, poi dalla Cina e da un paio di anni dalla Francia, va il premio per il giornalismo intitolato a Marcello Petrozziello, giornalista e comunicatore lucchese scomparso nel 2020. A Francesca Fagnani, giornalista, ideatrice e conduttrice del format Belve, su Raidue, va invece il premio per la televisione. Alla cerimonia di consegna parteciperanno Giorgio Simonelli, presidente del comitato scientifico del premio e del Festival della Sintesi, Alessandro Sesti, ideatore della manifestazione, il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini.

Grande entusiasmo per entrambe le premiate, che si sono dette onorate e felici di ricevere il riconoscimento. "Si tratta del festival della Sintesi, quindi sarò breve davvero - dice Giovanna Botteri -. Grazie, grazie, grazie. Proverò ad essere all’altezza, anche se chi mi conosce dice che sono logorroica. Io arrivo dalla vecchia scuola, con i dettati e i riassunti. I riassunti, e quindi la sintesi, sono la base di quello che fai". Francesca Fagnani, purtroppo, non è riuscita ad essere presente fisicamente, ma non ha fatto mancare il suo calore in videochiamata.

" Sono onorata di ricevere un premio simile, da critici severi ma onesti e molto competenti. Molto felice anche di riceverlo insieme a una collega di altissimo livello come Giovanna Botteri"

