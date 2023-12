Lucca, il Comune assume. Disponibili 62 posti in tre anni

Lucca, 16 dicembre 2023 – Saranno 62 le nuove assunzioni previste dal Comune di Lucca tra il 2024 e il 2026: la giunta Pardini ha approvato la manovra sul fabbisogno del personale relativamente al triennio 2024-2026. Le nuove assunzioni saranno come detto 62 e serviranno a garantire il turnover del personale, anche a fronte di una serie di pensionamenti anticipati, in parte dovuti alla cosiddetta "quota 100" e "quota 103".

Nel dettaglio, si prevede di assumere 15 persone nel 2024, 21 nel 2025 e 25 nel 2026. Le assunzioni interesseranno un po’ tutti i settori dell’amministrazione: Polizia municipale, il Suap, Servizi demografici, Edilizia privata, Urp e Protocollo, Lavori pubblici, Servizi scolastici e Sociale. Nel frattempo gli uffici stanno lavorando per pubblicare nel gennaio prossimo il bando di concorso per l’assunzione di diversi istruttori amministrativi (ex categoria C), rivolto a persone in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il concorso, oltre all’assunzione immediata di alcune persone, genererà una graduatoria dalla quale il Comune di Lucca potrà attingere per eventuali reclutamenti nei due anni successivi.

“Questo piano del fabbisogno – spiega l’assessore all’organizzazione del personale Moreno Bruni – mantiene il nostro Comune nell’ambito di quegli Enti virtuosi in termini di spesa per il personale, garantendo al contempo l’erogazione di tutti i servizi ai cittadini e alla comunità nel suo complesso. Non escludiamo, inoltre, di effettuare interventi specifici durante il corso dell’anno, nel caso in cui si presentino necessità a cui rispondere prontamente".

Sui tempi , poi, l’assessore Bruni spiega: "A breve andremo peraltro a bandire il nuovo concorso per alcune unità di impiegato amministrativo, ex categoria C, che rappresenta un passo molto importante per il Comune e al contempo una bella opportunità per tanti giovani diplomati, considerando anche il fatto che il precedente concorso per istruttore amministrativo, bandito dall’amministrazione comunale due anni fa, aveva generato una graduatoria di 206 persone, le quali, tutte, hanno ricevuto una chiamata per essere assunte, o dallo stesso Comune di Lucca o da altri Comuni della Toscana".