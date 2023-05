“Lucca Comics Story“ è candidato al Premio Franco Fossati

Il libro “Lucca Comics Story, scritto da Massimo Di Grazia è candidato al Premio Franco Fossati. Si tratta del principale riconoscimento per la saggistica italiana dedicata al fumetto. La candidatura è determinata dal Comitato Scientifico del Premio e la premiazione si terrà a Rimini il prossimo 15 luglio. Il libro, pubblicato dalle edizioni NPE (Nicola Pesce Editore), racconta la storia della grande manifestazione lucchese, dalle origini ai nostri giorni nostri. Il volume inizia con la genesi della manifestazione, raccontata da coloro che ne furono i protagonisti, proseguendo poi attraverso vari capitoli che ne descrivono le fasi e i passaggi dal suo esordio lucchese ai giorni nostri: dai primi anni, quasi clandestini, all’evolversi ed ampliarsi dell’evento fino allo straordinario successo raggiunto con le ultime edizioni. Oggi, se il nome di Lucca è conosciuto nel mondo lo si deve non solo alle sue bellezze architettoniche ed alle melodie immortali di Giacomo Puccini, ma anche a questa manifestazione capace di attrarre ogni anno centinaia di migliaia giovani e meno giovani provenienti da tanti paesi del mondo. Ma nel libro non si parla solo dei grandi personaggi e delle iniziative culturali che hanno caratterizzato l’evento, bensì anche e soprattutto dei retroscena, dei conflitti e dei tentativi di scippo che, sconosciuti ai più, si sono susseguiti nel corso degli anni e che l’autore ha vissuto molto spesso in prima persona.

Al volume fa da contraltare una serie di immagini che illustrano le varie fasi dell’evento, dalle prime edizioni a quelle più recenti. Infine un appendice in cui si possono leggere tutte le date delle varie edizioni e gli Enti e Associazioni che si sono alternate nell’organizzazione: dal Comune di Lucca all’Ente Autonomo Max Massimino Garnier, da Immagine a Lucca Comics & Games fino all’attuale Lucca Crea.