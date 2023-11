Lucca Comics al via insieme ”Sono qui anche gli assenti”

Con la cerimonia di inaugurazione al Teatro del Giglio, Lucca Comics & Games ha preso ufficialmente il via ieri, superando quota 300mila biglietti (ieri 59.815), nel segno del suo claim, “together“ ma anche di tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni. Sul palco Il direttore Emanuele Vietina che ha introdotto gli ospiti istituzionali: il ministro per gli affari esteri Antonio Tajani, il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente della Provincia Luca Menesini e il sindaco di Lucca Mario Pardini. Vietina ha esordito ripetendo il claim e ringraziando “gli assenti“, citando i fratelli Hanuka, Zerocalcare, Fumettibrutti: "Noi li vediamo qui – ha detto – insieme a noi, con la loro arte e la loro fragilità, in mezzo alla violenza che ci circonda. E ringrazio anche chi ha partecipato al dibattito di questi giorni. Questo è uno spazio di bellezza e libertà dove stare insieme ed è dedicato a tutti coloro che non possono essere qui".

Ha poi preso la parola Il ministro Tajani: "Sono felice di essere qui con voi - ha esordito – a inaugurare la manifestazione. Sono cresciuto con il Diario Vitt di Jacovitti, pensate cosa può significare per me. Ma con due guerre alle porte e immagini tremende che vediamo ogni giorno, da qui parte un messaggio di pace. Coincidenza vuole che stamani sia stato aperto un varco a Rafah verso l’Egitto per uscire dalla striscia di Gaza: una buona notizia. Noi dobbiamo essere portatori di pace: l’arte è tale, non si può dargli un taglio politico e rivendichiamo il diritto alla libertà dell’artista. La nostra collaborazione con Lucca nata con il concorso per le scuole italiane nel mondo è nostro orgoglio. Sei i giovanissimi leggessero più fumetti e meno social... Dal fumetto può partire un messaggio culturale per i più giovani e anche la storia può passare da lì. La politica estera è fatta anche di cultura da esportare".

Il presidente Giani, dopo aver ricordato Sergio Staino, ha invece ricordato come "arte, cultura, satira e sarcasmo siano punti di forza della cultura di Lucca e della Toscana". Sottolineando la collaborazione con gli Uffizi, Giani ha citato i Cartigli del 1300 quali antesignani del fumetto in Toscana, concludendo con l’augurio di realizzare in Medio Oriente "due stati per due popoli" per vivere in pace, valore che da sempre è della Toscana. Il presidente Menesini ha esaltato Lucca Comics come "esempio di collaborazione tra istituzioni da seguire anche a livello internazionale".

Il sindaco Pardini, infine, giocando con il claim “together“ e trasformandolo in “to get there“, ovvero “raggiungere quel luogo“ dove si sta insieme, felici e liberi, ha così concluso: "Non è uno slogan, ma si basa sulla credibilità di valori che sono da sempre nel nostro dna".

Paolo Ceragioli