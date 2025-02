Lucca capitale dell’extravergine con 33 etichette

La città di Lucca è palcoscenico fino a tutto oggi dell’olio extravergine di qualità. Da ieri è in corso “Lucca Olive Oil You“, l’evento ambasciatore delle produzioni olearie d’eccellenza negli spazi del Real Collegio. La manifestazione si inserisce nell’ambito di Lucca 365, il progetto orientato alla promozione del territorio lucchese in o

Il Festival, a cura di Fausto Borella fondatore dell’Accademia Maestrod’olio, si propone di diventare un punto di riferimento per produttori, appassionati e operatori del settore, celebrando l’extravergine come parte integrante nella storia del territorio lucchese e grande eccellenza italiana. Treentatré tra i migliori produttori italiani sono presenti all’interno della mostra-mercato dell’olio extravergine di oliva che vede in degustazione ben 60 etichette, per raccontare il meglio della produzione olearia di questa terra, della Toscana e dell’intero panorama olivicolo nazionale.