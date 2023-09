“Lucca capitale della cultura: Turandot l'asso nella manica”

Capitale della cultura: quali carte ha la nostra città per giocarsi al meglio la preziosa opportunità? Chi più titolato a rispondere che Francesca Velani, direttrice di LuBeC, che ha diretto il lavoro di redazione del dossier di candidatura e che in questi giorni è alle prese no stop con il maxi evento Lubec in scena al Real Collegio.

“E’ proprio il percorso di candidatura l’asset che la città adesso deve giocare – premette Francesca Velani – . Il lavoro svolto ha mobilitato le organizzazioni e le istituzioni che hanno partecipato ai confronti e portato idee, cogliendo la sfida come “sistema”. La partecipazione alla fase di scrittura è stata ampia e ha interessato il territorio provinciale. Il dossier presentato è stato pensato come un piano strategico della cultura, che produca i suoi risultati al di là dell’anno di candidatura. Ma naturalmente anche come un progetto per il 2026, e dunque prende in considerazione l’anniversario di Turandot come opportunità per coinvolgere e includere diversi pubblici, a partire dai giovani e giovanissimi“.

Nel corso della giornata di oggi proseguiranno gli incontri organizzati dal Ministero della Cultura, che racconteranno i 60 anni di storia degli archivi statali, pubblici e privati in Italia e i processi di innovazione in corso. In parallelo, si svolgerà la seconda parte del cantiere dedicato alla trasformazione digitale, a cura della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in streaming sul canale YouTube di LuBeC.