Lucca, asse suburbano al via. A novembre i cantieri del primo lotto. Opera attesa da anni

Lucca, 13 settembre 2024 – Asse suburbano, incredibile ma vero: a novembre partono i lavori. La storia della nuova arteria che doveva sorgere già alcuni decenni orsono, prenderà vita, dopo un’infinità di complicazioni e ricorsi, a partire dal prossimo mese di novembre, quando l’azienda vincitrice dell’appalto, la lucchese Del Debbio Costruzioni, avvierà i lavori al primo stralcio, quello che metterà in collegamento via del Brennero e il nuovo ponte sul Serchio con la rotatoria in via della Ss Annunziata.

Nei mesi successivi partiranno i lavori per il tratto finale che arriverà in viale Castracani: in circa due anni si conta di concludere l’opera.

I particolari del progetto sono stati illustrati ieri mattina a palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini, dall’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani, dal presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici Marco Santi Guerrieri, dai consiglieri Lido Fava e Giovanni Ricci, da Giovanni Del Debbio in rappresentanza dell’azienda vincitrice dell’appalto, dalla dirigente e dai tecnici comunali.

“Un’opera fondamentale attesa da oltre trenta anni va a cantiere dalla metà del prossimo novembre – afferma il sindaco Mario Pardini – Un’opera che ha avuto un iter complesso, pensiamo che questo primo tratto vedrà la realizzazione di un piccolo viadotto che scavalca la linea ferroviaria e via delle Ville per ritornare poi con il tracciato al livello del suolo. Un risultato importante per la nostra amministrazione di cui ringrazio gli uffici anche perché, mentre realizzeremo questo tratto, andrà avanti il progetto e inizierà anche il secondo cantiere per realizzare il collegamento fra via Pesciatina vecchia e viale Castracani. Quindi – conclude senza nascondere la soddisfazione il sindaco Pardini – in due anni Lucca avrà una nuova arteria nella zona nord est”.

Il percorso dell’asse suburbano, poche centinaia di metri, in questo primo lotto di lavori partirà dalla rotatoria dell’Acquacalda, dove esiste già il collegamento di innesto a via del Brennero e dove approderà la viabilità connessa al nuovo Ponte Sul Serchio.

Da qui il nuovo tratto di strada procederà fino a via della Santissima Annunziata e sarà in parte a raso e in parte sopraelevato, nel punto in cui dovrà superare con un cavalcavia via delle Ville e la ferrovia. Nell’innesto su via Martiri delle Foibe sarà inoltre realizzata una nuova rotatoria.

Tutta l’arteria stradale sarà dotata di pista ciclabile a doppio senso e da un percorso pedonale, oltre ovviamente ad essere illuminata. Il costo complessivo complessivo di questo lotto è di 8.315.000 euro.

Importanti anche le opere migliorative che hanno determinato l’aggiudicazione alla ditta Del Debbio: in particolare verrà ricucita la viabilità di via della Canovetta e della zona limitrofa alla nuova opera, sarà utilizzata una pavimentazione di sottofondo stradale totalmente riciclata ma con caratteristiche tecniche migliori e infine ci sarà un parco gioco in un area limitrofa a via della Santissima Annunziata.

“È stato un progetto molto complesso durante il quale abbiamo dovuto trovare nuove risorse per il rincaro materiali, adeguare il progetto ai cambiamenti del nuovo codice degli appalti e abbiamo dovuto concordare con Ferrovie dello Stato i particolari per l’attraversamento della linea ferroviaria – afferma l’assessore Buchignani – adesso stiamo lavorando al secondo lotto perché i cantieri possano poi procedere in parallelo e chiudersi assieme. Fra pochi anni avremo così completato il primo intervento effettivo che allontanerà una parte del traffico pesante dalla parte nord ovest”.