"Lucca al top nella raccolta differenziata"

La nostra città è prima nella raccolta differenziata in Toscana e 11° in Italia. Consani e Bianchi commentano così: “Senza tanti proclami, il lavoro paga...”.

"Dopo i numeri molto positivi del recupero dei crediti insoluti, ben 4 milioni di euro e oltre 1000 immobili iscritti a ruolo, – sottolineano l’assessore all’ambiente Cristina Consani (foto) e il presidente dell’azienda Sandra Bianchi – un altro dato molto positivo gratifica il lavoro e l’impegno del comune di Lucca e di Sistema Ambiente".

L’annuale classifica di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicata sul Sole24Ore, sulla salute degli ecosistemi urbani che riguarda i 105 capoluoghi italiani pone Lucca al vertice toscano e ai primissimi posti in ambito nazionale per la raccolta differenziata, nonostante una elevata produzione pro-capite di rifiuti che, per così dire, rappresenta una ulteriore difficoltà.

"Il primo posto in Toscana e l’11° a livello nazionale confermano che la linea dell’amministrazione comunale guidata da Mario Pardini e l’operatività e l’organizzazione di Sistema Ambiente sono efficaci e vincenti - dicono l’assessore all’ambiente Cristina Consani e il presidente dell’azienda Sandra Bianchi –. Senza tanti proclami, il lavoro che stiamo facendo in maniera serrata e puntuale sta pagando, ovviamente con il grande valore aggiunto della collaborazione dei cittadini di Lucca, che si dimostrano sempre più dotati di grande coscienza civile e ambientale. Tutto questo ci spinge a continuare a operare con questa intensità e coinvolgendo sempre più la cittadinanza, che ringraziamo per tutto quello che sta facendo per coadiuvare i nostri sforzi nell’ambito della raccolta differenziata e non solo".