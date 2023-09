LUCCA: 115 chili di hashish, barista arrestato: interrogato dal gip

Sarà interrogato in carcere dal gip Alessando Trinci, per la convalida del provvedimento cautelare, Angelo Lombardo, il barista altopascese di 23 anni arrestato dai carabinieri per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso illegale di munizioni. Nella sua auto e nell’abitazione di Spianate i militari hanno sequestrato un enorme quantitativo di hashish: ben 105 chilogrammi nella vettura e altri 10 chilogrammi in casa. Sequestrati anche una scatola contenente 40 cartucce calibro 9x21 e quattro orologi Rolex di dubbia provenienza. Il sequestro di oltre 115 chilogrammi di droga è il più rilevante mai effettuato in Provincia di Lucca. La droga rinvenuta, se fosse stata immessa nel mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, oltre un milione e mezzo di euro. Le indagini dei carabinieri proseguono per cercare ulteriori connessioni del grosso giro di droga appena smantellato.

P.Pac.