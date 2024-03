Lucart, un nuovo finanziamento in nome della sostenibilità

La Lucart, multinazionale che promuove un modo sostenibile di produrre carta, noto per i brand Tenderly e Lucart Professional, ha beneficiato di un nuovo finanziamento Sustainability-Linked da parte di UniCredit. Il Sustainability-Linked loan è caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo di aggiustamento del margine che prevede la riduzione o l’aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno dei predefiniti target annuali sulla performance di sostenibilità, la cui consuntivazione è certificata da un soggetto terzo e indipendente. Gli obiettivi da raggiungere riguardano temi rilevanti per Lucart e per il settore di appartenenza, quali la riduzione dei consumi idrici e il recupero dei rifiuti. Con questa nuova operazione, curata dal team Corporate Lending Centro Nord e dall’Area Corporate Key Clients Centro Nord di UniCredit, continua a crescere la quota dei finanziamenti Sustainability linked del Gruppo Lucart. Oggi, infatti, quasi il 50% di debito del Gruppo prevede l’impegno al raggiungimento di obiettivi Esg. La somma a disposizione della storica azienda lucchese - che si distingue per i continui progressi in innovazione e sostenibilità - è destinata a supportare e a dare continuità agli investimenti a sostegno dell’economia circolare e dell’implementazione, nella catena di produzione, di impianti e macchinari con maggiore efficientamento delle risorse idriche ed energetiche.

“In Lucart la sostenibilità è da sempre l’elemento che muove l’innovazione, ci spinge a sviluppare nuovi progetti e a mantenere vive le relazioni con i nostri stakeholder” – ha dichiarato Andrea Fano, Chief Financial Officer di Lucart –. La fiducia di un’importante Istituzione come UniCredit ci dà l’opportunità di continuare a supportare il nostro ambizioso piano di sviluppo e di investimenti in chiave Esg, spingendoci verso modelli produttivi con sempre minore impatto ambientale”.