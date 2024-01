Lucart protagonista alla fiera “Marca“. Due nuovi progetti

Lucart, gruppo cartario multinazionale conosciuto, sarà presente anche quest’anno alla 20esima edizione di Marca by BolognaFiere: l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale. Lucart sarà protagonista con uno stand tutto dedicato alla sostenibilità e al suo valore per l’Azienda che è da sempre impegnata nel ridurre il proprio impatto sul pianeta attraverso un approccio sistemico che mira ad accrescere capitali naturali, sociali ed economici. Nello specifico verranno presentati due importanti progetti: il riconoscimento di Climate Neutrality di prodotto sul brand Grazie EcoNatural, ovvero la riduzione e la compensazione delle emissioni di CO2 e di tutte le carte igieniche Grazie EcoNatural prodotte nello stabilimento di Diecimo e la collaborazione di Lucart con Save The Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per garantire un futuro migliore ai bambini di tutto il Mondo. Non mancheranno allo stand anche le ultime innovazioni tecnologiche che permetteranno di portare sul mercato nel 2024 prodotti altamente qualitativi sul piano delle performance e, allo stesso tempo, di ridurre l’impatto della plastica su tutti i materiali sussidiari.

“La nostra continua attenzione alle persone, alla sostenibilità di processo e all’innovazione ci permette di trovare le soluzioni più adatte per soddisfare al meglio i bisogni di consumatori sempre più attenti alle rinnovate esigenze del nostro Pianeta” - ha dichiarato Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart Group. “Questa filosofia e questo impegno che da oltre 70 anni ci caratterizzano, ci permettono oggi di essere riconosciuti come partner ideale per il distributore moderno nell’affrontare sfide e mercati sempre più complessi”.