Lucart apre la sede per ‘Riciclo Aperto’

Porte aperte alla Lucart di Diecimo. Dopo la forzata sospensione delle attività di visita allo stabilimento, messa necessariamente in atto negli ultimi tre anni, il colosso dei prestigiosi marchi nel settore del tissue, offre nuovamente la possibilità di visite in occasione della giornata dedicata al “Riciclo aperto”. Ad annunciarlo sono proprio i vertici della multinazionale.

“Dopo tre anni di sospensione delle visite – viene spiegato – Lucart nell’ambito dei festeggiamenti del 70esimo anniversario dalla fondazione, riapre le porte del suo stabilimento di Diecimo per la nuova edizione di Riciclo Aperto, iniziativa della filiera cartaria ideata da Comieco, il consorzio per il recupero della carta e del cartone“.

Un evento imminente, dal momento che si terrà venerdì dalle 8.30 alle 16, nell’ambito della terza edizione della Paper Week, quando Lucart offrirà l’opportunità a scuole, privati e cittadini di scoprire di più sul mondo del riciclo della carta nell’unica cartiera di tissue italiana in grado di riciclare i cartoni per bevande tipo Tetra Pak ®.

“Le Eco-guide di Lucart e la mascotte Albert – prosegue la nota – con un simpatico trenino elettrico, accompagneranno i visitatori in un tour dell’azienda alla scoperta dei segreti del ciclo produttivo della carta e per toccare con mano una realtà del territorio e conoscere i processi dell’economia circolare; un’occasione per educare al riciclo e sfatare i falsi miti dando valore all’impegno quotidiano di ciascuno di noi nel fare la raccolta differenziata“.

Per prenotare la visita telefonare allo 0583 83701.