“Lucar“ partner del Giglio. Firmato l’accordo per sostenere il teatro

Lucar diventa mobility partner del Teatro del Giglio per la stagione teatrale 2024/2025 grazie all’accordo di partnership stretto tra le due realtà. Un accordo che ha permesso di consegnare ieri mattina direttamente al teatro una Toyota RAV4 2.5 HV 218cv E-CVT Dynamic 2WD. Lucar, concessionaria ufficiale Toyota per la provincia di Lucca, ha messo a disposizione del Teatro del Giglio, per la durata di un anno, la vettura ibrida che, oltre a voler essere un segnale di sostenibilità ambientale, verrà utilizzata come auto di rappresentanza per gli spostamenti organizzati dal teatro.

"La Lucar dimostra come ci siano nella nostra città imprenditori sensibili e consapevoli dell’importanza di investire nella cultura di qualità e in particolare nel Teatro del Giglio, che assicura a Lucart un ritorno di immagine di alto prestigio – commenta Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio -. L’autovettura Toyota che Lucar ha scelto di mettere a disposizione del teatro per questa stagione è un veicolo di grande prestigio che viene accolta con grande entusiasmo poiché quanto mai necessaria al teatro per i suoi spostamenti tecnici e di rappresentanza, condividendo, inoltre, quelli che sono i principi di sostenibilità ambientale dell’azienda che da ormai oltre vent’anni è leader di settore nello sviluppo di nuovi veicoli di trasporto ibridi ed elettrici".

"È con grande piacere ed orgoglio che annunciamo – afferma Michele Serafini, titolare di Lucar – il rinnovo della collaborazione tra Lucar e il Teatro del Giglio. Una partnership che possiamo definire storica dato che la prima collaborazione risale addirittura al 1987 quando la Lucar fu il primo soggetto privato a sostenere l’attività del Teatro cittadino. Una collaborazione che si è poi rinnovata, a fasi alterne, negli anni e riprende oggi con una nuova veste dove Lucar diventa mobility partner del Teatro fornendo in comodato d’uso una Toyota Rav4 ibrida. Una vettura che incarna l’essenza della tecnologia full-hybrid di Toyota: una tecnologia ormai matura, affidabile, orientata alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza nei consumi. Il sostegno al Teatro, rientra in una serie di attività culturali, ma non solo, che la nostra azienda negli anni ha contribuito a realizzare".

"Lucar, infatti, opera sul territorio ormai da quasi 50 anni e da sempre abbiamo cercato di essere parte attiva nello sviluppo di iniziative che mirino a valorizzare la nostra città ed a portare benefici alle persone che qui risiedono. Siamo convinti che questo sia da parte nostra un dovere verso il territorio che ci accoglie ed anche un modo per restituire alla città, intesa in senso ampio, una parte del successo che in questi anni di attività ci ha riconosciuto.

È nostro desiderio, infatti, che Lucar venga ricordata non solo per i prodotti ed i servizi che propone ma anche perché è parte integrante del tessuto sociale e culturale della nostra città che vogliamo contribuire a rendere sempre migliore e attrattiva".

