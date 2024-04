Luca Benedetti nominato team manager delle Spring

Il nuovo Team Manager de Le Mura Spring è Luca Benedetti (in foto). Un importante tassello nella società biancorossa, dopo una lunga permanenza come tecnico all’interno della compagine societaria, arriva questo meritato riconoscimento dell’esperienza acquisita. Dal 2016 nello staff Spring, ha vinto due volte i campionati regionali con i gruppi 2001/2002, accedendo agli spareggi interregionali. Nel 2017 ha vinto il Torneo di Pesaro con i gruppi 2003/2004. Come vice allenatore invece ha accompagnato la prima squadra in serie B, mantenendo la categoria fino ad oggi. Negli ultimi due anni ha infine gestito direttamente il gruppo Under 19. Avrà il compito di organizzazione e gestire la logistica dei vari gruppi anche con compiti di rappresentanza, diventando così il punto di riferimento tra giocatrici, staff e società. "Sono molto contento di questo nuovo ruolo - commenta Benedetti - era una figura che mancava, ma che ora diventa indispensabile per il nuovo progetto Spring. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro"

Alessia Lombardi