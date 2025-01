Lotta alla povertà. La Caritas del Vicariato ha inaugurato l’"Emporio"

L’Emporio della Solidarietà Bellavista è un servizio della Caritas del Vicariato di Barga, nato per sostenere singoli e famiglie che attraversano un momento di difficoltà. Questo luogo si connota come un sostegno temporaneo di integrazione alle esigenze delle famiglie con reddito insufficiente, accompagnandole verso una futura stabilizzazione. È stato inaugurato prima di Natale alla presenza dell’arcivescovo di Pisa monsignor Giovanni Paolo Benotto.

All’inaugurazione, svoltasi nel pomeriggio, anche la presenza per il comune di Barga dell’assessora Maresa Andreotti che riveste anche la delega per il sociale. Era inoltre presente don Emanuele Morelli, direttore della Caritas Diocesana e sempre della Caritas Deborah Cei. Dopo la cerimonia inaugurale anche una celebrazione eucaristica nella chiesa di San Rocco a Barga. L’Emporio ridistribuisce al suo interno e nei circuiti della solidarietà (parrocchie, enti, associazioni), tutto quello che riesce a recuperare dalla Colletta e da ciò che viene consegnato dal Banco Alimentare. Per accedervi è però necessario contattare prima dal Centro di Ascolto della Caritas, situato in Barga, al Sacro Cuore in Via Roma, 36 (si accede dal cancello a destra della Chiesa del Sacro Cuore ed è aperto nel giorno di Sabato dalle 9.30 alle 12.30 – telefono 353.3071293). All’Emporio sono sempre assicurati 10 prodotti essenziali: pasta, riso, olio, latte, biscotti, zucchero, farina, legumi, pelati e tonno/carne in scatola.

C’è anche l’impegno per poter distribuire prodotti per l’igiene della persona e della casa. Si trova a Barga, in via Bellavista 10 e rimane aperto: il Martedì mattina dalle 9.30 alle 12.30; il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18. Si può aiutare questo progetto facendo conoscere questa esperienza; facendo volontariato (si possono contattare le parrocchie del vicariato oppure l’ Emporio nei giorni di apertura); con una offerta in denaro sull’ IBAN della Caritas Barga IT97 U0306970103100000003428; oppure direttamente nelle parrocchie del Vicariato di Barga.

Luca Galeotti