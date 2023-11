Lotta alla mafia tra cultura e giustizia, triplo evento con 50&Più

Settimana ricca di appuntamenti culturali e artistici per 50 & Più Associazione Lucca e la sua Università, che propone nel giro di pochi giorni ben tre iniziative diverse fra loro. Si parte oggi con una nuova messa in scena della commedia “Il Tacchino”, a cura de “La Gioiosa Compagnia” di 50 & Più in programma alle 21 all’interno del Teatro Colombo di Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano (regia di Massimo Dal Poggetto). La commedia, ispirata all’opera di Georges Feydeau, è già stata inscenata più volte in questi mesi dalla Gioiosa Compagnia in varie zone della provincia di Lucca, riscuotendo ovunque notevole successo.

Grande attesa poi per l’evento di lunedì 20 alle 16 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, dove è in programma “La mafia ha più paura della giustizia o della cultura?”, conferenza alla quale prenderà parte il dottor Giuseppe Governale, generale di Corpo d’Armata, comandante delle scuole dell’Arma dei carabinieri ed esperto di criminalità organizzata. La giornata parlerà di come da due secoli la mafia rappresenti una vera e propria malattia sociale che, partendo da alcune regioni, si è presto diffusa all’intera nazione e all’estero, esercitando ovunque violenza e sopraffazione. “Sfruttando l’indifferenza, il degrado e l’illegalità – spiega 50 & Più Associazione di Lucca - la cultura mafiosa continua a proliferare nel traffico degli stupefacenti, estorsioni, riciclaggio. Tale cultura, poggiata sull’ignoranza e l’individualismo, va combattuta attraverso la ricerca di un antidoto efficace che consenta di debellarla definitivamente”. Terzo appuntamento giovedì 23 alle 16 nella Cappella Guinigi del complesso di San Francesco dove è in programma, nell’ambito degli incontri con Imt Alti Studi, una conferenza del professore in logica e filosofia della scienza Gustavo Cevolani sul tema “Come (s)ragioniamo“.