Lorenzo Giuntini della storica Morelli nuovo presidente di Confcooperative

È Lorenzo Giuntini, presidente della Cooperativa Morelli, attiva da oltre 50 anni a Lucca, il nuovo presidente di Confcooperative Toscana Nord. Giuntini prende il testimone da Giuseppe Gori (insieme nella foto) che ha guidato l’associazione per 8 anni. La nomina è avvenuta ieri, all’unanimità, durante l’assemblea di Ctn su ‘Lavoro, Comunità, Futuro’, che si è svolta in un clima di lutto e profonda commozione per la prematura scomparsa di Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana. Tutte le cooperative dell’unione (Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara e Arezzo), hanno voluto testimoniare l’importanza di proseguire nel lavoro portato avanti da Claudia nei 12 anni di mandato. “Sono fiero della fiducia che mi hanno accordato tutti i territori all’unanimità - ha commentato Giuntini dopo la nomina -, che purtroppo oggi fa i conti con la tristissima notizia della scomparsa di Claudia. Abbiamo voluto celebrare la sua memoria in questa assemblea, ma sono sicuro che seguiranno altri momenti in cui poter onorare la sua memoria. Esprimo a mio nome e delle cooperative che ho l’onore di rappresentare, la vicinanza e il cordoglio alla famiglia e in particolare ai figli”.