L’Ordine dei medici verso le nuove elezioni. Tre giorni per votare

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre (sempre dalle 9 alle 19) si terranno le elezioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca per il quadriennio 2025-2028. Si tratta della terza convocazione, comunque valida qualunque sia il numero dei votanti. In queste elezioni avremo il rinnovo dei componenti: il Consiglio Direttivo, la Commissione Albo Odontoiatri (Cao) e il Collegio dei Revisori dei Conti. Le votazioni si svolgeranno in presenza alla sede dell’Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in via Guinigi, 40.