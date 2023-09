L’onorevole Donzelli domenica a Lucca SI inaugura la sede di Fratelli d’Italia

Domenica pomeriggio alle 18 verrà inaugurata la sede provinciale di Fratelli d’Italia a Lucca, in viale Cavour 86. Saranno presenti al taglio del nastro l’Onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, il coordinatore regionale On. Fabrizio Rossi, i deputati del collegio Chiara La Porta, Alessandro Amorese, Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, oltre ad altri eletti e dirigenti del territorio. Parteciperà all’inaugurazione anche il sindaco Mario Pardini.“Si tratta di un traguardo importante per la crescita e il consolidamento del partito anche sul territorio della nostra provincia - dichiara il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni - e sul quale lavoriamo da mesi. Sarà un luogo aperto ai cittadini lucchesi che avranno così l’opportunità di incontrare i nostri eletti e dirigenti cui sottoporre riflessioni, sollecitazioni e anche critiche. La nuova sede sarà anche e soprattutto un luogo di formazione, politica ed umana, per i nostri giovani e per la nostra classe dirigente.

La segreteria del coordinamento provinciale di FDI Lucca è contattabile al numero 3791068302 e all’indirizzo mail [email protected]”.