L’omaggio a Puccini inaugura Buchmesse. Alt Oper di Francoforte

Martedì sera la serata “Puccini in Opera, omaggio al compositore italiano nell’anno del suo centenario” all’Alte Oper di Francoforte con l’orchestra della Fondazione Arena di Verona, ha inaugurato la Buchmesse 2024, la più grande fiera del libro d’Europa, uno dei massimi eventi mondiali della cultura e dell’editoria.

Per l’occasione è stata presentata nel foyer della grande sala da concerto una mostra fotografica dedicata ai luoghi di Giacomo Puccini realizzata da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest in collaborazione con Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Simonetta Puccini e Museo Pucciniano di Celle; è stato inoltre distribuito materiale informativo prodotto da The Lands of Giacomo Puccini di Camera di Commercio. L’esposizione è stata visitata e apprezzata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli rappresentante del Governo italiano alla sera. L’Italia è infatti ospite d’onore della Buchmesse 2024.

