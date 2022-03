Lolini (Lega): "In settimana il candidato"

Mario Lolini è deputato della Lega e dal 2020 è anche commissario regionale della Toscana. E’ uno dei tre esponenti politici (gli altri due sono Massimo Mallegni per Forza Italia e Fabrizio Rossi per Fratelli d’Italia) che stanno cercando di individuare, sinora senza giungere a meta, un candidato per il centrodestra a Lucca dopo che il tavolo locale si è incartato, anzi è letteralmente saltato. Secondo l’esponente leghista, la soluzione è però molto vicina: il nome ci sarebbe, e sarebbe in grado di mettere d’accordo tutti. Proprio il contrario di quello che sinora è accaduto, con una litigiosità a tratti dura e una serie di veti incrociati che hanno finito per generare una tempesta perfetta e lo stallo quasi assoluto. Lolini confida che i nodi siano ormai sul punto di sciogliersi. Che cosa farà il centrodestra che è ancora alla ricerca di un candidato sindaco a Lucca dopo mesi di trattative? "Andremo tutti insieme, partiti e civiche, ovvero tutte le forze che erano all’opposizione, stiamo valutando il nome che contiamo abbia il gradimento di tutti". Un’operazione che per ora non ha sortito effetti concreti. "Puntavamo su Luca Leone, ma per motivi suoi non ha dato la sua disponibilità e a quel punto abbiamo iniziato a valutare alcuni nomi". Nell’entourage di Mario Pardini si sostiene che proprio la Lega lo avrebbe riavvicinato per offrirgli la candidatura del centrodestra: è un’ipotesi concreta? "Vedremo, perché Pardini deve decidere dove si vuole collocare se con il centrodestra o fare nuove esperienze". Non è che state andando a tentoni, anche con qualche inversione di marcia come, appunto, nel caso di una eventuale riapertura verso Pardini che è uscito sbattendo la porta mesi fa dal centrodestra? "No, assolutamente: abbiamo il nostro candidato, abbiamo già un nome, ma non glielo posso anticipare. Le posso dire che in settimana contiamo di chiudere ...