Locazioni di case a soggetti fragili. Il Comune taglia l’Imu ai proprietari

Imu azzerata a chi affitta a persone con vulnerabilità sociale o in emergenza abitativa. Accade a Capannori dove è stato illustrato, in consiglio comunale, il regolamento specifico sull’imposta. Saranno mantenute invariate le tariffe, introducendo importanti modifiche, non solo riguardanti la parte normativa, ma anche le agevolazioni nelle aliquote, la semplificazione burocratica e un miglioramento del rapporto tra Municipio e cittadino.

Tra le modifiche più importanti contenute dal nuovo regolamento c’è sicuramente l’azzeramento dell’Imu per i proprietari che danno la propria abitazione in locazione a persone in stato di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa, che prevede anche nuclei familiari con persone con disabilità, attestato dall’Ufficio Casa del Comune. Riconfermate le agevolazioni già esistenti: l’aliquota Imu è fissata al 9,1% anziché al 10,6% per chi affitta a locazione normale, all’ 8,6% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al 5% per le locazioni agevolate che rispettano i patti territoriali fatti dagli enti e associazione del territorio dei locatori, che fissano dei criteri che portano a canone calmierati.

Altra agevolazione introdotta è l’azzeramento dell’Imu per i proprietari di terreni agricoli che vengono coltivati con colture o piantumazioni indicate in appositi bandi comunali. Al fine di semplificare le procedure a carico dei cittadini il nuovo regolamento prevede che in caso di comproprietà uno dei proprietari possa pagare il totale dell’imposta anche per l’obbligazione dell’altro proprietario. Nel caso di più eredi se uno di questi paga l’imposta per tutti sarà l’ufficio comunale ad occuparsi di attribuire le quote versate anche agli altri.

"Con il nuovo regolamento, non solo abbiamo recepito le ultime normative in materia, ma abbiamo voluto rendere maggiormente comprensibile, trasparente e semplificata l’applicazione dell’Imu ai contribuenti – spiega l’assessora al bilancio Silvana Pisani, – le modifiche riguardano in particolare le agevolazioni. Una delle novità introdotte più importanti è certamente l’azzeramento dell’Imu per i proprietari che danno la propria abitazione in locazione a persone in situazioni di vulnerabilità sociale riconosciute".

Massimo Stefanini