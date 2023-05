Lo scrittore Marconi conclude l’edizione della Fortezza delle Idee

Stasera alle 21, alla Casa del Boia si terrà la quinta serata dell’edizione invernale del festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee, patrocinata dal Comune di Lucca. L’occasione sarà la presentazione di “Eden in fiamme”, l’ultimo libro del giornalista e scrittore Gabriele Marconi. Un romanzo storico, ma con spunti che riportano a valori senza tempo come l’amicizia, l’onore e l’amore. “Abbiamo volutamente chiudere questa sessione invernaleprimaverile del nostro festival - spiega il presidente de L’Augusta Iacopo Di Bugno - presentando questo libro, che consideriamo una perla davvero preziosa della narrativa italiana degli ultimi anni. Una storia bellissima, in cui si intersecano stati d’animo ed inquietudini che ne fanno un piccolo capolavoro sentimentale, prima ancora che storico. Eros, Philos e Agape. Le tre forme dell’amore in un solo libro: l’amore per l’amata, l’amore per gli amici, l’amor patrio”. “Invitiamo ancora una volta a prenotare per tempo – conclude il presidente de L’Augusta – visto che negli appuntamenti precedenti sono stati raggiunti i limiti di capienza“. Per prenotazioni è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero dell’Associazione 3801481747.