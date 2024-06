Lo chef Cristiano Tomei alla Pascoli insegna la pappa al pomodoro

L’arte della buona tavola va a scuola e viceversa. E alla scuola Pascoli è apparsa la star indiscussa, niente meno che lo chef Cristiano Tomei. Nei giorni 27, 28 e 29 maggio i bambini, dalla prima alla quinta classe, della Scuola Primaria Pascoli sono stati infatti coinvolti in un nuovo appuntamento del Progetto Diversamente Cucina con la realizzazione della “Pizza nel chiostro” sotto la guida dello chef Antonio Ilardi della Pizzeria Sud. Diversamente cucina è un progetto interdisciplinare che, attraverso le attività laboratoriali incentrate sulla manipolazione e il cibo, intende educare i bambini alla diversità come risorsa e occasione di crescita.

Durante il percorso scolastico i bambini sono stati sensibilizzati alla diversità con interventi di Paula Terra Antunes (nella foto insieme all’assessore Testaferrata) dell’Associazione “Con gli occhi del cuore” e impegnati nella “creazione del lievito madre”, nella “coltivazione del pomodoro” con il tutoraggio dei ragazzi con diverse abilità dell’Anffass, nella preparazione del “pane” e della“ pappa al pomodoro” con lo chef Cristiano Tomei, nella preparazione della “focaccia ripiena” nella cucina di Grano Salis del Servizio di Ristorazione Del Monte, nella preparazione della “Pizza nel chiostro” con lo chef Antonio Ilardi. Con la collaborazione di Lucca Manga School, infine, i bambini sono stati guidati nell’illustrazione, con la tecnica del manga, delle ricette realizzate durante i laboratori. Il Progetto attraverso la collaborazione tra scuola e territorio realizza concrete attività laboratoriali, inclusive e interdisciplinari in attuazione delle “Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo”. Un esperienza creatva e divertente per i più piccoli e anche per i loro docenti.