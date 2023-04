Litigi accesi Pugni e botte per strada

Ha fermato la macchina accostando su un lato della carreggiata nei pressi di attività commerciali senza curarsi del traffico, lasciando la portiera del veicolo spalancata. Tutta questa urgenza dettata dal fatto di aver riconosciuto una persona con cui ha cominciato a litigare, ma dalle parole si è passati ai pugni in pochi istanti. Tutto sotto gli occhi della gente. E’ accaduto intorno alle 19 di sabato sera a Lunata, sulla via Pesciatina, a breve distanza dalla famosa Madonnina. Uno scatto repentino da parte dell’aggressore che deve aver riconosciuto un soggetto con cui aveva dei conti in sospeso. I due uomini si sono in pratica picchiati per strada. Poi sono fuggiti. Ma il conducente della vettura potrebbe essere individuato, poiché in zona ci sono le telecamere della videosorveglianza che dovrebbero avere immortalato la targa del mezzo.

Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno procedendo con le indagini. Nell’ambito di uan serata piuttosto movimentata, da segnalare un altro diverbio in strada a Lucca, nel quartiere di S.Anna, all’angolo tra via Angeloni e via Buonamici, intorno all’ora di cena. In questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia. Per cause ancora da chiarire, si è verificata una colluttazione tra diverse persone di origine straniera. Uno di loro è rimasto ferito ad una mano. Trasportato con l’ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca, le sue condizioni non destano preoccupazione. Anche in questo caso indagini in corso.

Massimo Stefanini